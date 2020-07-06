2020-07-06T09:34:19+03:00
Общество

На Ставрополье открыли мини-питомник экзотических растений

Гости и жители курорта смогут полюбоваться канадским клёном, японской липой, магнолией и акацией
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЖелезноводскаФото: пресс-служба администрации Железноводска
Изменить размер текста:

В Железноводске открыли мини-питомник с экзотическими растениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Там же и добавили, что декоративные саженцы высадили в нижней части Курортного парка.

Гости и жители ставропольского курорта смогут полюбоваться канадским клёном, японской липой, магнолией и акацией.

Кстати, для озеленения Каскадной лестницы высадили более 10 тысяч экзотических растений, также установили уникальную систему капельного орошения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в конце июля в Железноводске состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

А если точнее, то мероприятие запланировано на 26 июля. По словам организаторов, его проведут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Шествие начнется в 10:00 от главной городской площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек

Число умерших от инфекции продолжает расти (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье игры оленя и овчарки на реке сняли на видео
Невинномысский овцевод задолжал своим работникам зарплату
В Ставрополе масштабный ремонт шести дорог завершится до конца июля
На Ставрополье бизнесмен заплатил млн рублей за похищение и убийство сына знакомого
На Ставрополье заложат первый в крае миндалевый сад
На Ставрополье открыли мини-питомник экзотических растений
ГК «ЮгСтройИнвест» заняла второе место в стране по объему ввода жилья
В Минздраве прокомментировали слухи о закрытии отделений детской больницы в Пятигорске
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
«Болезнь не обошла стороной»: у вице-премьера КБР диганостировали коронавирус
Ставропольская школа станет самой большой в России
Массаж сердца сбитому пешеходу попал на видео в Ставрополе
Сорокоградусная жара ожидается на Ставрополье на следующей неделе