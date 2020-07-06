На Ставрополье открыли мини-питомник экзотических растений
В Железноводске открыли мини-питомник с экзотическими растениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Там же и добавили, что декоративные саженцы высадили в нижней части Курортного парка.
Гости и жители ставропольского курорта смогут полюбоваться канадским клёном, японской липой, магнолией и акацией.
Кстати, для озеленения Каскадной лестницы высадили более 10 тысяч экзотических растений, также установили уникальную систему капельного орошения.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в конце июля в Железноводске состоится шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
А если точнее, то мероприятие запланировано на 26 июля. По словам организаторов, его проведут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Шествие начнется в 10:00 от главной городской площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU