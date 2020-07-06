На Ставрополье заложат первый в крае миндалевый сад
Первый экспериментальный миндальный сад в крае появится в Нефтекумском городском округе в 2020 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.
В перспективе планируется производство до 100 тысяч саженцев миндаля в год. Миндаль - это теплолюбивое и светолюбивое растение хорошо себя чувствует в теплых штатах Америки, странах Средиземноморья, Азии и Северной Африки.
Специалисты полагают, что засухоустойчивый миндаль может хорошо прижиться в климате восточного Ставрополья, сообщили в правительстве края.
Как сообщили в краевом Минсельхозе, цветущий миндаль ставропольцы смогут увидеть в 2021 году. Ранее проект по производству саженцев миндаля был представлен на выставке «Золотая Осень — 2019» в столице России.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске открыли мини-питомник с экзотическими растениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Там же и добавили, что декоративные саженцы высадили в нижней части Курортного парка.
Гости и жители ставропольского курорта смогут полюбоваться канадским клёном, японской липой, магнолией и акацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU