На Ставрополье экс-министр потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок
Бывший министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий стал фигурантом четвертого уголовного дела.
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На этот раз его подозревают в получении «отката» в 34 миллиона рублей при строительстве нового корпуса онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.
По данным ведомства, в 2018 году чиновник договорился с руководством АО «Гипроздрав» о получении компанией госконтракта на комплексные инженерные изыскания и разработку проектной документации для строительства нового корпуса Ставропольского краевого онкологического диспансера.
За это компания должна была заплатить министру «откат» в виде 40% от суммы контракта.
Известно, что стоимость контракта составила 100 миллионов рублей. Когарлыцкий получил 34 миллиона рублей.
Кстати, как сообщил собственный источник «КП- Северный Кавказ», чиновник потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок. В данный момент дорогостоящие автомобили находятся под арестом.
Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.
Сейчас предприимчивый министр находится в ставропольском СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU