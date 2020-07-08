На Ставрополье произвели 3,5 тысячи тонн мороженого

8 Июль 2020 2020-07-08T13:04:32+03:00

В крае только за январь-май 2020 года произвели около 3,5 тысяч тонн мороженого Фото: Архив КП

Одно из предприятий края выпускает уникальное мороженое из цельного козьего молока, обладающее гипоаллергенными свойствами

Изменить размер текста: A A

В нашем крае выпускают более 160 видов мороженого на любой вкус. Об этом сообщает пресс-служба комитета Ставрополья по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Как на Ставрополье отметят День семьи, любви и верности 00:00 00:00

В крае только за январь-май 2020 года произвели около 3,5 тысяч тонн мороженого. К числу наиболее крупных производителей мороженого относятся АО «Молочный комбинат «Ставропольский», ЗАО «Холод» и ООО Торговый дом «Иней».

Сладкое лакомство здесь делают по ГОСТу, используя различные инновационные технологии.

Кстати, ставропольские предприятия в 2019 году освоили выпуск низколактозного мороженого для тех, у кого непереносимость молочного сахара. Так, одно из предприятий края выпускает уникальное мороженое из цельного козьего молока.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье запускают производство мороженого из цельного козьего молока.

Главная особенность состоит в его гипоаллергенных качествах. Так что теперь лакомством смогут насладиться и дети с аллергией на молочные продукты.

Производством нового мороженого займется ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» в селе Надежда Шпаковского района Ставрополья.

Перерабатывающий завод позволяет производить все виды молочной продукции: молоко пастеризованное, йогурты, сметану, творог, сыры, масло, мороженое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Король распила: как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах»

Алексею Когарлыцкому платили 40 процентов с госконтракта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU