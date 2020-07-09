Резонансное дело экс-мужа жестоко убитой осетинки передали в суд

9 Июль 2020 2020-07-09T10:58:24+03:00

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Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Владикавказа. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что обвиняемому в нашумевшем убийстве экс-супруги Регины Гагиевой предъявили обвинение по пяти статьям. Так, Вадим Техов ответит за побои, угрозу убийством, покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений, грабеж и убийство.

Напомним, резонансное убийство 22-летней жительницы Владикавказа произошло осенью 2019 года. Однако, по версии следствия, проделки злоумышленника начались ранее.

А главная трагедия произошла 18 сентября 2019 года. Около 14: 10 Вадим Техов приехал на работу к уже бывшей жене, отобрал ее мобильный и стал требовать разблокировать его. Регина всячески отказывалась.

Приревновав девушку, Техов достал нож нанес Регине около 15 ранений.

Когда потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый скрылся. Девушку экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Молодая мать боролась за жизнь, около недели. Однако, от полученных ранений скончалась, не приходя в сознание.

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ИСТОЧНИК KP.RU