2020-07-09T12:22:58+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный пассажир выстрелил из окна маршрутки

Мужчине не понравилось, что водитель сделал ему замечание
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Фото: пресс-служба МВД России по СтавропольюФото: пресс-служба МВД России по Ставрополью
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В правоохранительные органы Благодарненского района поступило сообщение о стрельбе из окна маршрутного такси. Полицейские выехали на место происшествия, где задержали злоумышленника.

Во время досмотра у мужчины нашли травматический пистолет модели «ИЖ-79-9Т», магазин с тремя патронами, а также сорок патронов для травматического пистолета.

В отделе полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 42-летний житель села Спасского.

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

На момент инцидента он был пьян. В этом состоянии злоумышленник четыре раза выстрелил в открытое окно маршрутки. Причиной неадекватного поведения мужчины стало сделанного водителем замечания о его поведении.

Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольчанка убила парня, мешавшего спать маленькой внучке. Женщине не понравились оскорбительные высказывания мужчины о себе и дочери. От полученных травм 27-летний парень скончался в больнице. Против подозреваемой возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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