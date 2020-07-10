На Ставрополье ищут место гибели летчика Свиридова

10 Июль 2020 2020-07-10T11:42:35+03:00

Задача была выполнена, но самолет лейтенанта не вернулся с задания

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В Невинномысске продолжаются поиски героев, которые отдали свои жизни во имя будущих поколений. Один из них - фронтовой летчик, младший лейтенант, командир звена, Василий Свиридов.

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Он 5 августа 1942 года на самолете И-16 выполнял боевую задачу в районе Невинномысск – Курсавка – Минеральные воды.

Однако его атаковали вражеские самолеты Ме-110 недалеко от Невинномысска. Задача была выполнена, но самолет лейтенанта не вернулся с задания.

На днях на склоне Невинскои горы прошли поисковые работы места крушения самолета. В этот раз поисковики останков не обнаружили. Зато территорию, на которой проходили поиски, облагородили, сделав своеобразное надгробие.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе арт-объект «Слон» закрыт на реставрацию.

После проведения работ он станет ещё красивее, а также получит новую светодиодную подсветку. По вечерам символ Ставрополя будет сиять намного ярче при значительной экономии энергии.

Напомним, слон «живет» на Александровской площади два года. За это время он успел приглянуться горожанам и стать настоящим народным символом краевой столицы.

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Время работы ярмарок с 08:00 до 16:00 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU