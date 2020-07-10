2020-07-10T13:24:25+03:00
Общество

На Ставрополье медикам, работающим с коронавирусом, выплатили более 660 млн рублей

На специальные выплаты за июль российским медикам, работающим в «красной зоне», направлено около 7,5 млрд рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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На специальные выплаты за июль российским медикам, работающим в «красной зоне», направлено около 7,5 млрд рублейНа специальные выплаты за июль российским медикам, работающим в «красной зоне», направлено около 7,5 млрд рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Медицинские работники региона, которые работают с больными новой коронавирусной инфекцией, и лица из группы риска заражения получают отпускные с учетом президентских выплат. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.

Как не вернуться к ограничениям: коронавирус на Ставрополье

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- Общая сумма выплат за работу с 18 марта по 30 июня составила 660,95 млн рублей, - рассказала заместитель министра здравоохранения СК Наталья Гавриленко.

По ее словам, стимулирующие выплаты учитываются при расчете отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. Сегодня министерство готовится к выплатам за июль.

На специальные выплаты за июль российским медикам, работающим в «красной зоне», направлено около 7,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в Ставрополе троллейбусы теперь будут курсировать по городу дольше, до 22:00 . Об этом сообщил градоначальник Иван Ульянченко. Он также добавил, что освещение в сквере на Крепостной горе полностью восстановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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