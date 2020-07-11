На Ставрополье число погибших от коронавируса достигло 116 человек
Число погибших от коронавируса на Ставрополье достигло 116 человек. Ещё двое жителей края скончались за последние сутки. Подробности о распространении болезни сообщил губернатор Владимир Владимиров.
По данным на утро 11 июля коронавирусом на Ставрополье заразилось 6054 человека. Суточный прирост составил 79 пациентов. При этом отмечаются положительные тенденции — за последние 24 часа выздоровело наибольшее число больных — 188 человек. Общее число снятых с медицинского наблюдения — 3959. Таким образом можно констатировать выздоровление более чем 65% зараженных.
Смертность от COVID-19 в регионе достаточно низкая. Лишь 1,9% заболевших не смогли справиться с болезнью. К несчастью, несмотря на усилия врачей, жители края продолжают умирать почти каждый день. Более того, на днях губернатор отметил, что часть больниц региона перегружены.
«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за распространением инфекции по районам Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»