2020-07-10T17:30:31+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 11 июля

"КП" называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 11 июля: говорим о ситуации с COVID-19 в каждой территории края. А также публикуем карту с данными о том, сколько "активных" пациентов на Ставрополье.

Карта обновляется. Данные на 10 июля.

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 10 июля. Источник информации: Роспотребнадзор Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 10 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 807 случаев, 523 выздоровевших, 22 смерти.

2. Пятигорск - 561 случай, 380 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 408 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия)

4. Кочубеевский район - 307 случаев, 267 выздоровевших, семь смертей.

5. Нефтекумский район - 294 случая, 140 выздоровевших, 10 смертей.

6. Георгиевский район - 298 случаев, 198 выздоровевших, шесть смертей.

7. Невинномысск - 284 случая, 218 выздоровевших, пять смертей.

8. Предгорный район - 256 случаев, 106 выздоровевших, три смерти.

9. Ессентуки - 246 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти.

10. Благодарненский район - 250 случаев, 92 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 233 случая, 140 выздоровевших, восемь смертей.

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12. Буденновский район - 211 случаев, 158 выздоровевших, три смерти.

13. Шпаковский район - 179 случаев, 97 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 162 случая, 121 выздоровевший, пять смертей.

15. Советский район - 150 случаев, 141 выздоровевший, смертей нет.

16. Степновский район - 131 случай, 76 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 129 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 120 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.

19. Ипатовский район - 108 случаев, 50 выздоровевших, смертей нет.

20. Железноводск - 106 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

21. Новоселицкий район - 103 случая, 95 выздоровевших, две смерти.

22. Кировский район - 105 случаев, 83 выздоровевших, две смерти.

23. Изобильненский район - 94 случая, 18 выздоровевших, одна смерть.

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24. Петровский район - 89 случаев, 66 выздоровевших, три смерти.

25. Туркменский район - 82 случая, 47 выздоровевших, одна смерть.

26. Труновский район - 58 случаев, 44 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 50 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.

28. Новоалександровский район - 42 случая, 27 выздоровевших, две смерти.

29. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, одна смерть.

30. Грачевский район - 40 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 31 случай, 24 выздоровевших, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 20 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 11 июля в крае нашли 5975 (+83) случаев заболевания коронавирусом. 3771 (+93) пациента вылечили, а 114 (+2) зараженных, к сожалению, умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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