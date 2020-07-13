На Ставрополье более 500 детей болеют коронавирусом

13 Июль 2020 2020-07-13T13:42:05+03:00

Сняты с медицинского наблюдения 39 тысяч 989 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Ставропольском крае за сутки выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент диагноз подтвержден у 6239 человек. К сожалению, в том числе у 511 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Без привилегий: коронавирус на Ставрополье поражает и рядовых жителей, и чиновников 00:00 00:00

Напомним, что на Ставрополье болезнь победили 3981 человек. А накануне выписали 10 пациентов. За весь период пандемии не удалось спасти 120 человек.

Под наблюдением в медучреждениях и на дому находится 4401 человек. На лечении в стационаре — 547 пациентов: 54 — в тяжелом состоянии, из них 23 — на аппаратах ИВЛ. 291 человек находится в состоянии средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сняты с медицинского наблюдения 39 тысяч 989 человек.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что на Ставрополье глава Изобильненского городского округа Владимир заразился коронавирусной инфекций. Об этом сообщил сам чиновник сегодня, 10 июля. Глава округа ушел на самоизоляцию. Всем его подчиненным сделают тесты на инфекцию.

- Чувствую себя удовлетворительно. Симптомы, как при легком гриппе, - прокомментировал Козлов свое самочувствие.

Глава Изобильненского округа Ставрополья заразился коронавирусом.

Глава округа также сообщил, что у всех, кто находился с ним в контакте, анализ отрицательный. По словам Козлова, у его супруги инфекция, к счастью, не подтвердилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU