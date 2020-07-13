2020-07-13T13:42:05+03:00
Общество

На Ставрополье более 500 детей болеют коронавирусом

С медицинского наблюдения сняты 39989 человек
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Сняты с медицинского наблюдения 39 тысяч 989 человекСняты с медицинского наблюдения 39 тысяч 989 человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае за сутки выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент диагноз подтвержден у 6239 человек. К сожалению, в том числе у 511 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Без привилегий: коронавирус на Ставрополье поражает и рядовых жителей, и чиновников

00:00
00:00

Напомним, что на Ставрополье болезнь победили 3981 человек. А накануне выписали 10 пациентов. За весь период пандемии не удалось спасти 120 человек.

Под наблюдением в медучреждениях и на дому находится 4401 человек. На лечении в стационаре — 547 пациентов: 54 — в тяжелом состоянии, из них 23 — на аппаратах ИВЛ. 291 человек находится в состоянии средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сняты с медицинского наблюдения 39 тысяч 989 человек.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что на Ставрополье глава Изобильненского городского округа Владимир заразился коронавирусной инфекций. Об этом сообщил сам чиновник сегодня, 10 июля. Глава округа ушел на самоизоляцию. Всем его подчиненным сделают тесты на инфекцию.

- Чувствую себя удовлетворительно. Симптомы, как при легком гриппе, - прокомментировал Козлов свое самочувствие.

Глава Изобильненского округа Ставрополья заразился коронавирусом.

Глава округа также сообщил, что у всех, кто находился с ним в контакте, анализ отрицательный. По словам Козлова, у его супруги инфекция, к счастью, не подтвердилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Король откатов»: как экс-министр Ставрополья брал миллионные взятки

Сейчас предприимчивый чииновник находится в ставропольском СИЗО (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Черкесском погибли два водителя
В Пятигорске мужчина обобрал двух иностранцев на полмиллиона рублей
На Ставрополье сезон загородных лагерей пока откладывается
Арестованного ингушского депутата лишили членства в партии
В Ставрополе в эксплуатацию ввели детский сад на 300 мест
В Ставропольском крае 7 сел получат новый водовод
На Ставрополье более 500 детей болеют коронавирусом
На Ставрополье полицейские поймали пьяную мать за рулем легковушки
На Ставрополье обмолочено 87% уборочной площади
В Ставрополе ООО «АгроСервисЮг» рассказал, что нужно аграриям во время посевной кампании
Марокканская саранча появилась в 16 районах Ставрополья
На Ставрополье количество умерших от коронавируса на достигло 120
Экс-глава минстроя Ставрополья подозревается в получении крупной взятки
На Ставрополье отец зарезал 8-месячную дочь
На Ставрополье из-за прорыва трубы отключили воду
Жители Ставрополя могут получить субсидию на оплату ЖКХ
В Ставрополе «Огонь Вечной Славы» отреставрируют за 11 млн рублей
На Ставрополье 13 июля прогнозируют сильные дожди с градом
В Пятигорске откроют аллею звезд знаменитых жителей курорта
В Железноводске появится «рубиное сердце» на сторожевой башне
На Ставрополье построят четыре крупных санатория
Ставропольчанка 7 лет незаконно получала выплаты по инвалидности
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 75 человек
Из-за коротнувшего ноутбука едва не сгорела квартира в Ставрополе
В МВД Дагестана прокомментировали "убийство" задержанного полицейскими
Блогер Ида Галич прилетела к девочке, которой сделали самый дорогой укол в мире
Град и ливень обещают на Ставрополье 12, 13 и 14 июля
На Северном Кавказе самый высокий рост числа должников по ипотеке