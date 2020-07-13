В Ставрополе в эксплуатацию ввели детский сад на 300 мест

13 Июль 2020 2020-07-13T14:20:08+03:00

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В юго-западном районе Ставрополя в эксплуатацию ввели двухэтажный детский сад на 300 мест. Здание рассчитано на 16 групп в каждой в среднем по 18 человек.

Там есть медпункт, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопедов и психологов, столярные мастерские. На игровых площадках размещено 4 теневых навеса.

Прилегающая территория огорожена и оснащена системой охраны, а дорожки и площадки выполнены с использованием специального покрытия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как получить безвозмездную социальную помощь на оплату услуг ЖКХ. Сейчас субсидию получают более 11500 горожан.

Возможность появилась после договоренности между администрацией города и городским расчетным центром. О субсидиях расскажут в платежных документах на коммуналку. Рядом укажут номера комитета труда и социальной защиты населения мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU