2020-07-13T14:20:08+03:00
Общество

В Ставрополе в эксплуатацию ввели детский сад на 300 мест

Работы выполнены по нацпроекту «Демография»
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского краяФото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
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В юго-западном районе Ставрополя в эксплуатацию ввели двухэтажный детский сад на 300 мест. Здание рассчитано на 16 групп в каждой в среднем по 18 человек.

Там есть медпункт, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопедов и психологов, столярные мастерские. На игровых площадках размещено 4 теневых навеса.

Прилегающая территория огорожена и оснащена системой охраны, а дорожки и площадки выполнены с использованием специального покрытия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как получить безвозмездную социальную помощь на оплату услуг ЖКХ. Сейчас субсидию получают более 11500 горожан.

Возможность появилась после договоренности между администрацией города и городским расчетным центром. О субсидиях расскажут в платежных документах на коммуналку. Рядом укажут номера комитета труда и социальной защиты населения мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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