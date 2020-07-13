2020-07-13T14:40:18+03:00
Общество

На Ставрополье сезон загородных лагерей пока откладывается

Можно собираться группой на открытом воздухе, но избегая контактов с детьми из других отрядов
Ася АСРЯН@asya1693
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Предполагается, что скоро откроется 19 детских летних лагерей. В течение лета они проведут две полноценные смены. Их продолжительность — 21 деньПредполагается, что скоро откроется 19 детских летних лагерей. В течение лета они проведут две полноценные смены. Их продолжительность — 21 деньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Роспотребнадзор запретил на Ставрополье все массовые мероприятия с детьми до конца года. Постановление российского правительства опубликовали на этой неделе.

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Отмечается, что особые санитарные правила распространяются не только на праздники в общественных местах, но и на проведение массовых мероприятий в детских садах, школах и лагерях. Исключение действует только для загородных образовательных учреждений.

Можно собираться группой на открытом воздухе, но избегая контактов с детьми из других отрядов.

Откладывается сезон загородных лагерей пока и в нашем крае. Все досуговые учреждения готовы принять детей. Об этом сообщили в краевом министерстве образования. Для того чтобы обеспечить безопасность, из региональной казны выделили почти 34 с половиной миллионов рублей. На эти деньги закупили обеззараживатели воздуха, дезинфекторы и термометры для бесконтактного измерения температуры.

Также предусмотрено тестирование на коронавирус всех сотрудников лагерей.

И как только в региональном управлении Роспотребнадзора дадут разрешение на старт работы лагерей, все они откроются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министр образования Евгений Козюра сообщил, что отправить детей на отдых можно будет уже с 10-15 июля.

Предполагается, что скоро откроется 19 детских летних лагерей. В течение лета они проведут две полноценные смены. Их продолжительность — 21 день. Всего они смогут принять порядка 2600 школьников.

Естественно, во время летнего отдыха придется соблюдать все введенных Роспотребнадзором ограничения.

Лагеря будут обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха. Каждый день будут проводиться замеры температуры школьников с помощью бесконтактных термометров. В связи с ограничениями, наполняемость лагерей будет обеспечена лишь на 50%. И, конечно же, в лагерях будут постоянно дежурить медики.

Кроме того, в августе сможет открыться порядка 80 лагерей с дневным пребыванием. Они смогут провести лишь одну трехнедельную смену. Однако пока это решение не окончательное — оно может измениться в случае изменений эпидситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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