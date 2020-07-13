Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

На Ставрополье выпускают 45 наименований прохладительных напитков. В регионе их розлив ведут 16 организаций.

Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется и составляет более 45 наименований.

Кроме традиционных напитков, таких как «Груша», «Тархун», «Крем-сода», выпускаются напитки на основе горной минеральной воды, сахарного сиропа, натуральных экстрактов фруктов, трав и ягод.

За январь-май 2020 года произвели более 4 млн декалитров безалкогольных напитков. В 2019 году их выпустили более 13,2 млн декалитров.

управления по информационной политике аппарата правительства края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в юго-западном районе Ставрополя в эксплуатацию ввели двухэтажный детский сад на 300 мест. Здание рассчитано на 16 групп в каждой в среднем по 18 человек.

Там есть медпункт, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопедов и психологов, столярные мастерские. На игровых площадках размещено 4 теневых навеса.

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