2020-07-13T16:20:12+03:00
Общество

На Ставрополье более тысячи выпускников сдали ЕГЭ по истории и физике

Физику сдали 2280 человек, историю – 2503
Ася АСРЯН@asya1693
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Сегодня, 13 июля в школах региона проходят ЕГЭ по физике и истории. Задействовано 55 пунктов. Физику сдают 2280 человек, историю – 2503 человекаСегодня, 13 июля в школах региона проходят ЕГЭ по физике и истории. Задействовано 55 пунктов. Физику сдают 2280 человек, историю – 2503 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ставропольских школах подходит к концу экзаменационная пора. Напомним, что в этом году единый государственный экзамен проходит необычно.

С учётом эпидобстановки и при строгом соблюдении всех требований профилактики и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 6-7 июля сдавали экзамен по русскому языку. Самый массовый.

В нём поучаствовали 10315 учащихся, которые были распределены по аудиториям 86 пунктов проведения экзаменов.

10 июля на базе 78 пунктов прошёл ЕГЭ по математике. Его сдавали 5182 учащихся. Сегодня, 13 июля в школах региона проходят ЕГЭ по физике и истории. Задействовано 55 пунктов. Физику сдают 2280 человек, историю – 2503 человека.

Все меры, чтобы защитить здоровье и дать возможность объективно показать свои знания, – обеспечены на каждом пункте и в каждой аудитории. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, что Роспотребнадзор запретил на Ставрополье все массовые мероприятия с детьми до конца года.

Отмечается, что особые санитарные правила распространяются не только на праздники в общественных местах, но и на проведение массовых мероприятий в детских садах, школах и лагерях. Исключение действует только для загородных образовательных учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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