В Ставрополе на опасном участке улицы 45-Параллель установили светофор
В Ставрополе на пересечении улиц 45 Параллель и Салова установили новый светофор для повышения безопасности движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
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Светофор установили в рамках масштабной реконструкции магистрали. Он повысит безопасность движения и для пешеходов, и для автомобилистов.
На участке от улицы Рогожникова до Пирогова заменили инженерные коммуникации, проложили новую ливневую канализацию. Напомним, что ранее открыли четырехполосное движение на обновленной дороге.
Добавим, что там появились тротуары и велодорожки. А установка светофора стала последним штрихом.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье назвали число туристов, которые забронировали места в санаториях Кавказских Минеральных Вод на июль. Ожидается прибытие около 13,5 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU