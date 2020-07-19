В Ставрополе на опасном участке улицы 45-Параллель установили светофор

19 Июль 2020 2020-07-19T10:12:48+03:00

Он повысит безопасность движения и для пешеходов, и для автомобилистов

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В Ставрополе на пересечении улиц 45 Параллель и Салова установили новый светофор для повышения безопасности движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

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Светофор установили в рамках масштабной реконструкции магистрали. Он повысит безопасность движения и для пешеходов, и для автомобилистов.

На участке от улицы Рогожникова до Пирогова заменили инженерные коммуникации, проложили новую ливневую канализацию. Напомним, что ранее открыли четырехполосное движение на обновленной дороге.

Добавим, что там появились тротуары и велодорожки. А установка светофора стала последним штрихом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье назвали число туристов, которые забронировали места в санаториях Кавказских Минеральных Вод на июль. Ожидается прибытие около 13,5 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU