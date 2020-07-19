В Ставрополе выписали 1350 штрафов за незаконную торговлю на улице

19 Июль 2020 2020-07-19T13:31:46+03:00

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В Ставрополе продолжают бороться со стихийной торговлей. Не секрет, что они растут, как грибы с наступлением лета. Чаще всего там нарушаются все возможные санитарные нормы.

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С машин, на самостоятельно сколоченных прилавках нелегальные продавцы торгуют мясом, рыбой, овощами и фруктами.

Такая торговля создает недобросовестную конкуренцию легальному бизнесу, приводит к загрязнению краевого центра. Но главное, как считает администрация города, представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Для борьбы с нелегальной торговлей с начала года провели более 670 рейдов, составили более 1350 протоколов об административных правонарушениях.

Немало очагов несанкционированной торговли удалось ликвидировать. Однако возникают новые.

И, несмотря на все усилия властей, проблема не решится, пока люди будут покупать сомнительную продукцию, рискуя жизнью и здоровьем.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье бизнес получил около 200 млн рублей на развитие производства.

Заемные средства предоставляются на приобретение оборудования для создания, развития, модернизации производства товаров, работ, услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU