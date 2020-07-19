2020-07-19T15:08:27+03:00
Общество

В Ставрополе обеспечивается противопожарная безопасность

Запрещено разведение костров, выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора и отходов
Ася АСРЯН@asya1693
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Администрация Ставрополя напоминает, что с 1 мая 2020 года в крае установлен особый противопожарный режимАдминистрация Ставрополя напоминает, что с 1 мая 2020 года в крае установлен особый противопожарный режимФото: Иван ВИСЛОВ
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В Ставрополе провели второй этап опашки территории на противопожарных направлениях протяженностью более 82 км. По заключению специальной комиссии работы признаны выполненными в полном объёме.

Администрация Ставрополя напоминает, что с 1 мая 2020 года в крае установлен особый противопожарный режим. 9 июля 2020 года ввели в силу дополнительные требования пожарной безопасности в краевом центре.

В соответствии с ними запрещено разведение костров, выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора и отходов.

Для нарушителей предусмотрены меры административного воздействия. Об этом информирует пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что волны удушающей жары, недавно захлестнувшие край, резко повысили тепловую нагрузку на организм у людей в пожилом возрасте. Особенно тяжело пришлось людям с избыточным весом и хроническими заболеваниями.

В таком случае реальны тепловой удар, обострение недугов, а на этом фоне – головные и суставные боли, плохого самочувствие. Между тем лето только в разгаре. Что же делать, читайте в этом материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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