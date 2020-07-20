2020-07-20T17:11:25+03:00
Происшествия

На экс-министра строительства Ставрополья могут завести еще три уголовных дела

Ранее Алексею Когарлыцкому продлили срок содержания под стражей на два месяца
Андрей ЗОБОВ
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Когарлыцкого подозревают в шести эпизодах коррупцииКогарлыцкого подозревают в шести эпизодах коррупции
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Следствие может возбудить ещё три уголовных дела в рамках расследования коррупционной деятельности экс-министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Ранее чиновнику продлили срок содержания под стражей на два месяца — до 16 сентября 2020 года.

Адвокат рассказала как происходило задержание Когарлыцкого

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Как сообщила «КП - Северный Кавказ» адвокат экс-министра Татьяна Бизяева, следствие собрало огромное количество материалов. По ее словам, в ближайшее время в деле могут появится ещё три эпизода — их прибавят к шести, по которым уже ведется расследование. Защитница подчеркнула, что со всеми обвинениями Когарлыцкий не согласен и вину не признает.

Напомним, что ранее Ставрополський краевой суд вернул чиновника за решетку. Домашний арест, который был избран мерой пресечения в пятницу, вновь заменили на содержание под стражей в следственном изоляторе.

Задержание экс-министра строительства Когарлыцкого в Ставрополе.

Отметим, что защита Когарлыцкого крайне негативно отреагировала на задержание экс-министра. В беседе с «Комсомолкой» Татьяна Бизяева объяснила, что причиной припадка, случившегося с министром был приступ страха и панкреатит. Чиновник испытывал страшную боль и даже потерял сознание. Допросить в день, когда было снято резонансное видео, его так и не удалось.

Подробности скандала в публикации «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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