На Ставрополье коронавирусом заболели еще 96 пациентов

22 Июль 2020 2020-07-22T08:10:45+03:00

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Ставропольские врачи обнаружили еще 96 инфицированных коронавирусом. Всего в крае зарегистрировали 7195 случаев заболевания. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.

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За день доктора выписали 108 человек. Местные врачи в общем спасли 4669 пациентов. За все время, к сожалению, скончались 134 больных. Больше всего умерших в Ставрополе. Здешние медики констатировали 30 смертей от COVID-19.

Ранее Владимиров сообщил, что возможная причина роста заболевания на Ставрополье - путешествие местных жителей в другие регионы. Сейчас прорабатывается инициатива, чтобы приехавших в край людей обязательно обследовали на коронавирус. Тестов хватит, уверяет губернатор. За все время медики провели 258 тысяч исследований на COVID-19.

Количество инфекционных коек не сокращается: их по-прежнему 2803. Из них 272 оборудованы аппаратами ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU