Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 22 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 22 июля: сообщаем актуальные данные по числу зараженных, выздоровевших и умерших в каждой территории региона.

1. Ставрополь - 1068 случаев, 656 выздоровевших, 30 смертей.

2. Пятигорск - 610 случаев, 418 выздоровевших, 10 смертей.

3. Кисловодск - 447 случаев, 221 выздоровевший, четыре смерти (источник - мэрия).

4. Георгиевский округ - 354 случаев, 242 выздоровевших, шесть смертей.

5. Нефтекумский район - 348 случаев, 204 выздоровевших, 10 смертей.

6. Кочубеевский район - 318 случаев, 296 выздоровевших, семь смертей.

7. Невинномысск - 290 случаев, 229 выздоровевших, пять смертей.

8. Минераловодский район - 286 случаев, 147 выздоровевший, 10 смертей.

9. Предгорный район - 278 случаев, 131 выздоровевший, три смерти.

10. Ессентуки - 277 случаев, 222 выздоровевших, пять смертей.

11. Благодарненский район - 270 случаев, 188 выздоровевших, две смерти.

12. Буденновский район - 263 случая, 189 выздоровевших, четыре смерти.

13. Шпаковский район - 223 случая, 108 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 189 случаев, 130 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 183 случая, 149 выздоровевших, смертей нет.

16. Ипатовский район - 158 случаев, 94 выздоровевших, одна смерть.

17. Изобильненский район - 151 случай, 23 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 148 случаев, 102 выздоровевших, смертей нет.

19. Курской район - 144 случая, 40 выздоровевших, две смерти.

20. Степновский район - 143 случая, 82 выздоровевших, смертей нет.

21. Железноводск - 125 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Туркменский район - 121 случай, 62 выздоровевших, две смерти.

23. Петровский район - 116 случаев, 77 выздоровевших, три смерти.

24. Кировский район - 112 случаев, 95 выздоровевших, две смерти.

25. Новоселицкий район - 112 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.

26. Труновский район - 74 случая, 55 выздоровевших, одна смерть.

27. Грачевский район - 65 случаев, 35 выздоровевших, смертей нет.

28. Александровский район - 58 случаев, 39 выздоровевших, одна смерть.

29. Новоалександровский район - 49 случаев, 31 выздоровевший, две смерти.

30. Андроповский район - 47 случаев, 33 выздоровевших, две смерти.

31. Апанасенковский район - 43 случая, 28 выздоровевших, смертей нет.

32. Красногвардейский район - 28 случаев, 20 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно оперативной сводке на утро 22 июля, на Ставрополье выявили 7099 (+109) инфицированных коронавирусом. Из всех этих случаев выздоровлением закончились 4561 (+80), а 131 (+1) - летальным исходом.

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