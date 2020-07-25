«Пытался разнять ссорящихся силовиков»: в Ингушетии родственники отказались от кровной мести за погибшего

25 Июль 2020 2020-07-25T17:58:31+03:00

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В Ингушетии семья Анцедоевых отказалась от кроной мести семье Медоеых, члены которой в перестрелке убили их родственника. Адам Анцедоев попытался решить конфликт между силовиками, поспорившими за землю.

Обряд примирения прошел в селении Экажево Назрановского района. На нем присутствовал исполняющий обязанности муфтия республики и другие влиятельные духовные лица. Анцедоевы простили Медовых «ради довольства Всевышнего».

Напомним, в середине июня конфликт произошел между капитаном полиции Адамом Медовым и его двоюродным братом, работавшим в Росгвардии. Источники «КП» сообщали, что они не поделили земельный участок. Вопрос начали решать с помощью оружия прямо на улице крупнейшего города Ингушетии — Назрани.

Начало перестрелки в Назрани.Видео: соцсети

В перестрелке был тяжело ранен Адам Анцедоев, пытавшийся примирить членов семьи. Несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице Назрани.

Напомним, расследование уголовного дела по статье «Убийство двух и более человек» продолжается. Обстоятельства и участников конфликта устанавливают сотрудники Следственного комитета. Главный зачинщик перестрелки, экс-сотрудник Росгвардии Савангерей Медов задержан.

Стычка, повлекшая перестрелку в Назрани.Видео: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU