«Пытался разнять ссорящихся силовиков»: в Ингушетии родственники отказались от кровной мести за погибшего
В Ингушетии семья Анцедоевых отказалась от кроной мести семье Медоеых, члены которой в перестрелке убили их родственника. Адам Анцедоев попытался решить конфликт между силовиками, поспорившими за землю.
Обряд примирения прошел в селении Экажево Назрановского района. На нем присутствовал исполняющий обязанности муфтия республики и другие влиятельные духовные лица. Анцедоевы простили Медовых «ради довольства Всевышнего».
Напомним, в середине июня конфликт произошел между капитаном полиции Адамом Медовым и его двоюродным братом, работавшим в Росгвардии. Источники «КП» сообщали, что они не поделили земельный участок. Вопрос начали решать с помощью оружия прямо на улице крупнейшего города Ингушетии — Назрани.
Начало перестрелки в Назрани.Видео: соцсети
В перестрелке был тяжело ранен Адам Анцедоев, пытавшийся примирить членов семьи. Несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице Назрани.
Напомним, расследование уголовного дела по статье «Убийство двух и более человек» продолжается. Обстоятельства и участников конфликта устанавливают сотрудники Следственного комитета. Главный зачинщик перестрелки, экс-сотрудник Росгвардии Савангерей Медов задержан.
Стычка, повлекшая перестрелку в Назрани.Видео: соцсети
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
Перестрелка из-за земли в Ингушетии: четверо погибли, семеро ранены
В Назрани (Ингушетия), на Коммунальной улице, прозвучали выстрели. По предварительной информации, два брата не поделили землю. Всего в инциденте замешано 15 человек (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU