Больше 16 тысяч жителей остались без света из-за шторма в Михайловске

27 Июль 2020 2020-07-27T20:39:26+03:00

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Город Михайловск и Шпаковский район серьезно пострадали в результате непогоды. Шторм порвал провода, сорвал крыши, а дождь затопил улицы и дома. Подробности рассказали в пресс-службе управления МЧС Ставрополья.

— Непогода свирепствовала в Михайловске и поселке Дубки. В городе без света остались 16,5 тысяч абонентов. Повалено 28 деревьев, подтоплено 4 приусадебных участка, повреждено две крыши, — говорится в сообщении.

Потоп в Михайловске.

В Дубках электроэнергия отключилась у 750 человек, сорвало две крыши. Однако электроэнергия уже восстановлена.

Напомним, что стихия по-касательной задела восточные районы Ставрополя. Здесь свирепствовали ливень и град с ураганным ветром. Непогода продолжится 28 и 29 июля.

Град в Ставрополе. 204 квартал. 27.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU