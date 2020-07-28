В Ставрополе по цветам лотоса обнаружили "ботаника-маньяка"

28 Июль 2020 2020-07-28T12:39:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ботаническом саду Ставрополя совершили очередное преступление против природы человеческой и растительной. Неизвестный или даже группа лиц сорвали цветок лотоса. Это второй случай за последние семь дней, сообщает представитель сада.

kpstav Этого момента ждали 10 лет! В ставропольском Ботаническом саду расцвел расцвел лотос орехоносный. Растение занесено в Красную книгу. В течение многих лет лотос пробыл в теплице и не распускался. И только на воле, в открытом водоеме, цветок дал нежно-розовые бутоны. Правда, вскоре лотос увянет - цветки живут двое суток Видео @stav_bot_garden_1959 #природа #кувшинки #ботаническии сад #природароссии #цветы #настроение #лотосы #краснаякнига #вандализм #жестьставрополь #новости #радио #кп #комсомолка #эфир #ставрополь #кмв #комсомольскаяправда #комсомольскаяправдаставрополь #радиокп

Ранее, 20 июля, сотрудники нашли разбросанные цветки лотосы. Хулиганы оборвали растение около берега, куда могли дотянуться, не замочив ноги. Установить нарушителей не удалось.

Через пару дней сотрудники Ботанического сада сообщили радостную новость - спустя 10 лет ожидания расцвели самые большие в природе лотосы. Долгое время их выращивали в оранжерее, но они не давали цветков. И как только их пересадили в естественную среду, лотосы воспряли.

И 28 июля работники Ботанического сада рассказали о новом случае хулиганства.

- Ну такого даже мы себе пока не позволяем. Уважаемые посетители, не рвите листья и цветы лотоса, - написали они в социальных сетях.

Был ли это тот самый лотос, цветение которого ждали десять лет - не известно. Но даже без таких уточнений горожан возмутил факт хулиганства в саду. Жители предположили, что между правонарушениями, которые совершили с разницей в неделю, есть взаимосвязь - их совершил один и тот же человек.

- Не, это точно какой-то ботаник-маньяк. Наверное, думал, что они уже отцвели. Но скорее всего, уничтожил лотосы из собственного эгоизма. Тем не менее, это не нормально, - написал один из пользователей сети.

ИСТОЧНИК KP.RU