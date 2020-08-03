В Ставрополе появилась зона для семейного отдыха

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:01:37+03:00

На территории площадки размещены тренажеры, детские игровые комплексы для ребят разных возрастов

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В Ставрополе в районе улиц Семашко и Осетинской появилась новая благоустроенная площадка для отдыха горожан.

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Площадь новой зоны отдыха — 2 100 квадратных метров. На территории площадки размещены тренажеры, детские игровые комплексы для ребят разных возрастов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

Для любителей спокойного отдыха расставлены лавочки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе активно благоустраивают зону отдыха в районе Пионерского пруда. Уже полностью демонтированы старые элементы, практически завершена вертикальная планировка грунта.

Проект предусматривает не только сохранение имеющихся зеленых насаждений, но и посадку новых

Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU