Ставропольские полицейские рассказали, как не стать жертвой мошенников

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:46:42+03:00

Особое внимание уделили пенсионерам. Стражи порядка призвали их быть более бдительными при общении с незнакомыми людьми

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Ставропольские полицейские в рамках информационно-пропагандистской акции «Стоп, мошенник!» проводят разъяснительную работу среди населения по профилактике мошенничества.

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Так, сотрудники ППС, находясь на маршрутах патрулирования, напомнили ставропольцам о том, что нельзя предоставлять свои персональные данные и иные сведения, а также вносить предоплату за товар, приобретаемый в непроверенных интернет-магазинах.

Особое внимание уделили пенсионерам. Стражи порядка призвали их быть более бдительными при общении с незнакомыми людьми.

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

Помимо прочего, организаторы акции вручали собеседникам памятки с полезной информацией о том, как не попасться на уловки мошенников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе сотрудник магазина украл бытовую технику на 700 тысяч рублей.

Молодого сотрудника магазина доставили в отдел внутренних дел. Там он рассказал полицейским, что уже успел потратить вырученные за продажу техники деньги. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU