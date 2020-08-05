На Ставрополье завели дело на чиновницу за ремонт детсада без тендера

В итоге ущерб от действий своенравной чиновницы оценивается в 280 тысяч рублей. Теперь подозреваемой грозит реальный срок Фото: Людмила ШЕКА

В Буденновском районе сотрудница детского сада выбрала подрядчика для ремонта без конкурса и попала под следствие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю. По данным ведомства, она самостоятельно выбрала подрядчика для установки окон в одном из детских садов.

Тем самым проигнорировав закон об обязательном проведении конкурсных процедур. А когда заведующая детсада пыталась указать чиновнице на нарушение, та велела ей не задавать лишних вопросов и подписать контракт.

В итоге ущерб от действий своенравной чиновницы оценивается в 280 тысяч рублей. Теперь подозреваемой грозит реальный срок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Буденновский городской суд вынес приговор многодетной матери. Женщина пыталась продать свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей.

Ставропольчанка опубликовала объявление в одной из соцсетей. Позже призналась, что на такой поступок ее толкнули большие финансовые трудности.

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