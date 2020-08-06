«Без руля и тормозов»: как в Ставрополе водители автобусов нарушают ПДД

Нарушителем оказался 53-летний местный житель, который был неопрятно удивлен, что его поведение на дороге вызвало негодование других участников дорожного движения. На водителя составили административный материал по статье: «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Теперь нарушителю придется оплатить штраф в размере 500 рублей Фото: Марина ПОЛЯКОВА

Житель Ставрополя направил в адрес Управления ГИБДД по краю видеообращение. Молодой мужчина возмутился фактом нарушения правил движения водителем автобуса. Позже выяснилось, что инцидент произошел на проспекте Российском.

А он считается одним из самых загруженных участков в часы-пик краевой столицы. Водитель не смог свободно повернуть, так как ему преградил путь автобус, пытающийся объехать пробку через сплошную линию разметки, с полосы, разрешающий только поворот на право. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Нарушителем оказался 53-летний местный житель, который был неопрятно удивлен, что его поведение на дороге вызвало негодование других участников дорожного движения.

На водителя составили административный материал по статье: «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Теперь нарушителю придется оплатить штраф в размере 500 рублей.

Напомним, за последние дни это не первый случай, когда водители пассажирского транспорта нарушают правила дорожного движения.

Так, сеть взорвало любопытное видео. На нем зафиксирован факт движения задним ходом в нарушение ПДД РФ водителем автобуса на пересечении проспекта Кулакова и улицы Коломийцева Ставрополя.

По данному факту правоохранители провели проверку. Они оперативно установили дату, время, место правонарушения, а также личность нарушителя. Им оказался 26-летний местный житель. Он объяснил, что «двигался задним ходом, так как заблудился».