На Ставрополье медики могут приобрести жилье по льготной ипотеке

Льготную программу ипотечного кредитования для медицинских работников запустили в регионе. Специальные условия действуют на покупку готового и строящегося жилья, жилого дома или рефинансирование ипотечного кредита.

Кредит на строительство жилья – от 7,6%, на готовое жилье – от 8,4%, купить дом можно по ставке – от 9,7% годовых.

Взятая в других банках ипотека рефинансируется по ставке от 7,6%. Договор заключается на срок от 3 до 30 лет, первоначальный взнос - от 10%, сумма кредита от 500 тысяч до 15 миллионов рублей.

Программа действует до 31 декабря 2020 года и доступна для всех медицинских работников региона, не зависимо от категорий и наличия высшего медицинского образования. Об этом сообщил министр имущественных отношений региона Виталий Зритнев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают проводить тестирования для выявления новых случаев заражения. Так, за сутки провели около 4 тысяч таких исследований. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. По его словам, заболевшим оказывается врачебная помощь.

Владимир Владимиров добавил, что все необходимое для ее оказания на Ставрополье есть.

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