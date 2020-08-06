На Ставрополье на пляже Курортного озера установили раздевалки

Появились разные зоны отдыха: «солярий» с шезлонгами и зонтиками, для купающихся и для занятий спортом Фото: Алла БЕЛУГА

В Железноводске на пляже Курортного озера установили новую игровую детскую площадку. Появились разные зоны отдыха: «солярий» с шезлонгами и зонтиками, для купающихся и для занятий спортом.

Теперь есть также место для рыбалки и лодочная станция. Кроме этого, на радость туристам, установили шесть раздевалок. Всего на благоустройство общественного пространства направили 114 миллионов рублей.

Работы по обновлению объекта проходят по программе «Комфортная городская среда».

Кстати, в центре озера у берега сделали мост «Влюблённых сердец», который соединяется с маленьким островком Гулливеров. На нем разместили мини-версию Кавминвод — горы Бештау, Машук, Железную и Развалку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что купальный сезон на Ставрополье так и не открыт. Но водоемы края заполнены отдыхающими. Несмотря на то, что официально купаться на них запрещено, было принято решение о выставлении временных спасательных постов.

Так, на трех водоемах края теперь дежурят спасатели: Новотроицкое водохранилище, озере Волчьи ворота в Новоселицком районе, городское озере Ессентуков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, сколько зарабатывает самый богатый вице-премьер Ставрополья

В гараже у чиновника стоит внедорожник Toyota Land Cruiser (подробнее)