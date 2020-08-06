Губернатор Ставрополья обязал глав ведомств и районов отвечать гражданам лично

Владимир Владимиров призвал подчиненных не относиться к этим жалобам и обращениям формально Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья 6 августа провел совещание, посвященное обращениям земляков, которые поступали на «прямые линии» главы региона. Владимир Владимиров призвал подчиненных не относиться к этим жалобам и обращениям формально:

- Формальный подход к решению вопросов, которые поднимают ставропольцы, недопустим, - заявил он.

«Каждое из них продиктовано тем, что человек хочет устранить недостаток или побороть несправедливость», - считает губернатор. Владимиров добавил, что жители региона должны получать честный ответ, если чиновники не могут что-то сделать сразу.

Владимир Владимиров также обязал глав ведомств и руководителей районов и округов лично подписывать ответы на обращения ставропольцев. Кроме того, отчеты о выполнении работ по обращениям земляков нужно публиковать в соцсетях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе запустили льготную программу ипотечного кредитования для медицинских работников. Специальные условия действуют на покупку готового и строящегося жилья, жилого дома или рефинансирование ипотечного кредита.

Кредит на строительство жилья – от 7,6%, на готовое жилье – от 8,4%, купить дом можно по ставке – от 9,7% годовых.

Взятая в других банках ипотека рефинансируется по ставке от 7,6%. Договор заключается на срок от 3 до 30 лет, первоначальный взнос - от 10%, сумма кредита от 500 тысяч до 15 миллионов рублей.

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