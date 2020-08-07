В Железноводске после карантина в больнице открылось отделение терапии

Всего за время пандемии городском округе выявлено 175 случаев заражения COVID-19. С марта по сегодняшний день в курорте было обследовано 2055 жителей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Железноводске в полном режиме заработало отделение терапии в центральной больнице. Напомним, его временно закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции.
Сейчас медучреждение принимает плановых и экстренных пациентов. Работают и поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Всего за время пандемии городском округе выявлено 175 случаев заражения COVID-19. С марта по сегодняшний день в курорте было обследовано 2055 жителей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье соцработники края за период пандемии получили почти 4 тысячи дополнительных федеральных выплат на общую сумму около 8,5 млн рублей.
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