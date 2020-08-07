В Железноводске после карантина в больнице открылось отделение терапии

Всего за время пандемии городском округе выявлено 175 случаев заражения COVID-19. С марта по сегодняшний день в курорте было обследовано 2055 жителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Железноводске в полном режиме заработало отделение терапии в центральной больнице. Напомним, его временно закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Сейчас медучреждение принимает плановых и экстренных пациентов. Работают и поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего за время пандемии городском округе выявлено 175 случаев заражения COVID-19. С марта по сегодняшний день в курорте было обследовано 2055 жителей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье соцработники края за период пандемии получили почти 4 тысячи дополнительных федеральных выплат на общую сумму около 8,5 млн рублей.

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