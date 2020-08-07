В Ставрополе выберут самые красивые дворы

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

В Ставрополе есть район, который называют Колыбелью города. Такое название получил в народе Октябрьский район. А еще район славится зеленью и яркими цветами.

Традиционно ко дню рождения Октябрьского района проводятся конкурсы. Один из них - на лучшее озеленение придомовой территории.

Номинации: «Клумба моего дворика», «Цветущий двор», «За видовое разнообразие декоративных культур», «За творческий подход к озеленению придворовой территории», «Цветущий палисадник», «Мой уютный дворик.

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

Заявки с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, адреса участников и фотоматериалы следует направлять в организационный отдел администрации Октябрьского района. Телефон для справок: 26-83-94, 26-83-55.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, будут ли вырубаться деревья в оползневой зоне на Чехова.

С жителями 204 квартала и другими горожанами, обеспокоенными ситуацией, встретился глава Ставрополя Иван Ульянченко.

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