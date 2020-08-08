Победить болезнь смогли 6321. За прошедшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе умерли 174 человека Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 137 человек. Всего число зараженных достигло 9136.

Победить болезнь смогли 6321. За прошедшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе умерли 174 человека.

Губернатор Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- По-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью, к безопасности близких. От наших действий и сознательности зависит благополучие окружающих. Соблюдайте меры профилактики, - обратился глава региона к землякам.

Тем временем на Ставрополье продолжается работа по выявлению новых случаев заражения коронавирусом. Охват тестирований набирает обороты и не снижается. За всё время в крае провели уже больше 308 тысяч тестов.

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