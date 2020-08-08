Ставропольские санатории приняли на лечение более 20 тысяч человек

На август 2020 года забронировано еще около 21 тысячи путевок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сегодняшний день возобновили свою деятельность 108 из 124 здравниц Ставрополья. Они уже приняли на отдых и лечение более 21 тысяч человек.

На август 2020 года забронировано еще около 21 тысячи путевок. Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

Тем временем в Железноводске на курортной набережной строят «Остров Гулливеров». Горожане смогут увидеть шесть гор-лакколитов Кавминвод. Скульпторы по чертежам воссоздают точные копии кавминводских гор.

Напомним, в магазинах и рынках нашего региона продолжат соблюдать обязательный масочный режим. Теперь маски будут носить сотрудники и посетители. Об этом говорится в постановлении губернатора Ставрополья от 6 августа 2020 года.

Также в документе речь идёт об обязательном соблюдении социальной дистанции.

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