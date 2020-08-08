В Ставрополе заработали более 60 точек по продаже арбузов

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе заработала 61 площадка по продаже бахчевых культур. Возле каждой из них размещены указатели, автомобили товаропроизводителей оснащены красочными плакатами и стикерами единого образца. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Контролируют качество бахчевых культур представители общественного экологического совета и управления Роспотребнадзора по СК.

Сейчас все участники акции имеют положительные заключения Ветлаборатории, подтверждающие качество продукции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в субботу, 8 августа в Ставрополе развернутся три ярмарки выходного дня. Так, жителям краевого центра представят сезонные фрукты и овощи, бакалейные товары, рыбу, выпечку, молочную продукцию и так далее.

Администрация города оповещает, что в субботу ярмарки пройдут по адресам: ул. Васякина 35\1, ул. Лазо, 127, ул. Ленина, 74.17. А 9 августа: ул. Объездная, 12, ул. Серова, 466.

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