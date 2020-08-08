В Ставрополе в многоэтажке загорелась квартира

Инцидент произошел утром 8 августа в Ставрополе. В многоэтажном доме на улице 45 Паралелль, 3/1 загорелась квартира.

В сети появилось видео с места происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье из-за ДТП с грузовиком около 200 абонентов остались без газа.

По предварительным данным, пострадал один человек. Водителя грузовика доставили в центральную районную больницу.

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