Стало известно, где на Ставрополье больше всех заболевших коронавирусом

В городских округах и районах больше всего заражений в Георгиевском и Нефтекумском округах — 441 и 417 соответственно, далее следует Буденновский район — 373 случая Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 137 человек. Победить болезнь за этот промежуток времени смогли 149 пациентов.

Жертвами инфекции стали еще два человека. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За все время в регионе от коронавируса умерло 174 человека.

Наибольшее количество новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Ставрополе - 47 человек. В Изобильненском и Грачёвском районах выявили по 11 заболевших. Всего заболевших в Ставрополе – 1664.

Далее идут города Пятигорск — 676, Кисловодск — 496, Невинномысск — 324, Ессентуки — 317.

В городских округах и районах больше всего заражений в Георгиевском и Нефтекумском округах — 441 и 417 соответственно, далее следует Буденновский район — 373 случая.