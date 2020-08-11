Ставропольцы помогают ускорить благоустройство родников на Пригородной

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе жители Октябрьского района помогают обустраивать зону природных родников на улице Пригородной. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Уже реконструированы чаши родников, на пешеходных дорожках уложена плитка.

Начался монтаж спортивного оборудования и игровых комплексов. Уже завезли грунт, в который посадят деревья, кустарники и многолетние цветы.

Также там установят фонари уличного освещения, урны и скамейки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье подрядчика заставили ремонтировать дефективную дорогу. После комиссионного обследования асфальта в Невинномысске от фирмы потребовали произвести немедленный ремонт на трех участках.

Подрядчик был вынужден согласиться с тем, что дорога была проложена не слишком качественно. Недостатки на бульваре Мира, улицах Ленина и Коммунистической были устранены в кратчайшие сроки.

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