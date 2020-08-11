На Ставрополье малышку убило металлическими воротами во время игры

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Трагедия произошла вечером 8 августа в селе Подлесном Труновского района. Там во дворе частного дома играла пятилетняя девочка.

В этот момент на малышку упали незакрепленные металлические ворота. От полученных травм девочка скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причин происшествия.

В частности, следствие выясняет условия проживания и воспитания девочки, выполнение родителями и органами профилактики своих обязанностей по обеспечению безопасности для жизни и здоровья малолетней. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставрополец неудачно вложил 100 тысяч рублей в газодобывающие компании. Так, в полицию с заявлением обратился 58-летниймужчина. Он рассказал, что на его мобильный позвонил неизвестный и предложил выгодно вложить деньги в газодобывающие компании. При этом пообещал солидный доход.

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