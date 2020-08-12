В Ставрополе отремонтируют 9 дорог в частном секторе

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе приступили к ремонту 9 участков, расположенных в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Там же и добавили, что обновление коснется не только проезжей части, но и тротуаров. Всего строители планируют отремонтировать 4,5 километра дорог частного сектора.

Новый асфальт появится на участках ул. Свободной, ул. Бабушкина, ул. Короткова, ул. А. Толстого, ул. Комсомольской, ул. Зеленодольской, ул. Космонавтов, ул. Сурикова и пр. Ясная Поляна.

Работы планируют завершить до 1 октября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе жители Октябрьского района помогают обустраивать зону природных родников на улице Пригородной. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Уже реконструированы чаши родников, на пешеходных дорожках уложена плитка.

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