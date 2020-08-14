На Ставрополье парни развлекались, катаясь на крыше легковушки За рулем «шестерки» был 19-летний житель краевого центра Инцидент произошел в Шпаковском районе.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили отечественную легковушку. На ее крыше каталась компания шумных парней. Росгвардейцы блокировали машину, пресекли нарушение правил перевозки пассажиров и задержали водителя. За рулем был 19-летний житель Ставрополя.

Молодого нарушителя передали прибывшим на место происшествия сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба территориального органа Росгвардии на Ставрополье.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе мужчина осужден за ложный звонок о готовящемся теракте в цирке.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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