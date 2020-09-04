В Минздраве Ставрополья рассказали о наличии коек для больных коронавирусом

Под медицинским наблюдением находится 7461 человек. Лечение в стационаре получает 931 пациент с Covid-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье выписали еще 153 человека, выздоровевших от новой коронавирусной инфекции. Всего излечились 8523 заболевших. За сутки провели 4877 исследований методом ПЦР.

За весь период пандемии выполнено 419003 тестов. Охват тестированием на сегодня – 160 человек на 100 тыс. населения. Ранее сообщалось, что за сутки диагноз подтвердился еще у 132 ставропольцев.

Под медицинским наблюдением находится 7461 человек. Лечение в стационаре получает 931 пациент с Covid-19. Тяжелое течение болезни отмечается у 127 человек, из них 23 поддерживаются аппаратами ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести – 535.

Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Карантин завершен для 60747 человек. Их сняли с медицинского наблюдения.

К сожалению, жертвами болезни стали 247 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

На сегодняшний день в медицинских организациях свободны на 67% инфекционные койки, развернутые для оказания медпомощи при коронавирусе. На 53% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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