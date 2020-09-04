На Ставрополье открыли хоспис для тяжелобольных пациентов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья

Апанасенковская районная больница Ставрополья получила лицензию на оказание пациентам паллиативной помощи. Две палаты на пять паллиативных коек функционируют на базе хирургического отделения, которое предварительно отремонтировали.

Для пациентов, которым требуется обезболивание в стационарных условиях, закупили функциональные кровати и соответствующие прикроватные тумбочки, каталку для принятия душа.

Имеются современный аппарат искусственной вентиляции легких, сейф для хранения лекарственных препаратов.

Так как пациенты, которые лечатся в отделении, требуют особого ухода, подготовлены специалисты, которые облегчат боль своим пациентам, улучшат их качество жизни, помогут их родственникам, столкнувшимся с проблемой появления в семье такого больного.

Больница рассчитывает, что в этом году получат лечение около ста человек. Это тяжелобольные люди, часто неизлечимые, страдающие болевым синдромом.

До конца года планируется увеличить количество паллиативных коек в районной больнице до десяти.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выписали еще 153 человека, выздоровевших от новой коронавирусной инфекции. Всего излечились 8523 заболевших. За сутки провели 4877 исследований методом ПЦР.

За весь период пандемии выполнено 419003 тестов. Охват тестированием на сегодня – 160 человек на 100 тыс. населения. Ранее сообщалось, что за сутки диагноз подтвердился еще у 132 ставропольцев.

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