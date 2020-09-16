В Ставрополе водителя пассажирской маршрутки наказали за хамство

фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе продолжает свою работу транспортная комиссия. За последний месяц она провела два заседания по обращениям граждан по поводу некорректного поведения водителей маршрутных такси.

Жалобы горожан на этот раз касались маршрутов № 42 М и № 28. Водители отклонялись от схемы движения по маршруту, некорректно вели себя с пассажирами, нарушали правила дорожного движения. Так, например, водителю маршрута № 42 М объявили выговор.

Руководству транспортного предприятия, осуществляющего перевозки по маршруту № 28, рекомендовано провести дополнительный инструктаж с водителями, разъяснить необходимость повышения качества и культуры обслуживания пассажиров.

Из хороших новостей: за прошедшее полугодие количество жалоб на водителей маршруток сократилось более чем на 30 %. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 16 по 18 сентября пройдет очередной этап операции «Скорость». Ранее к ответственности привлекли около полутора тысяч лихачей за нарушение установленного законом скоростного режима.

Из них 320 водителей превысили допустимую норму на более чем 60 километров, либо совершили это деяние повторно. Им грозит лишение права управления сроком до 1 года.

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