На Ставрополье пьяная водитель легковушки осилила алкотестер с четвертого раза

Теперь женщине грозит лишение прав сроком от полутора до 2 лет, а также денежный штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне ночью наряд ДПС отдела ГИБДД по Труновскому району вблизи села Донского остановил отечественную легковушку.

За ее рулем находилась молодая женщинам в хорошем настроении, но с признаками опьянения. Она пояснила, что с утра употребляла спиртные напитки.

Водителю предложили пройти процедуру освидетельствования на месте. Ставропольчанка согласилась. Но осилила процесс только с 4 раза, ссылаясь отсутствие подобного опыта. Алкотестер показал наличие более 0,7 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе. Водитель с показаниями прибора согласилась.

Однако попросила учесть тот факт, что спиртное во время движения она не употребляла, только до.

Правоохранители составили административный материал. Теперь женщине грозит лишение прав сроком от полутора до 2 лет, а также денежный штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе водителя пассажирской маршрутки наказали за хамство. Жалобы горожан на этот раз касались маршрутов № 42 М и № 28. Водители отклонялись от схемы движения по маршруту, некорректно вели себя с пассажирами, нарушали правила дорожного движения.

Так, например, водителю маршрута № 42 М объявили выговор.

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