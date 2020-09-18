В Ставрополе в районе Осетинки открыли новую детскую площадку

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в торжественной обстановке 18 сентября открыли благоустроенную площадку.

Отдыхающих порадовали красочные ростовые куклы и вокальная программа в исполнении городских творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

На площадке разместились игровые комплексы для детей разных возрастов, а также тренажеры и воркаут.

Дорожки уложили новой разноцветной плиткой, расставили скамейки и урны. Новый сквер уже успел полюбиться не только жителям близлежащих домов, но и ученикам школы № 42 и посетителям детской краевой больницы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэрия Ставрополя хочет купить 131 светящуюся сакуру за 64 млн рублей. Еще 13 млн рублей потратят на светодиодные шары. Такую заявку администрация города оставила на днях на сайте «Госзакупок».

Власти подробно описали форму светодиодных деревьев. Это должны быть «декоративные конструкции в виде лиственных деревьев», напоминающие сакуры. Все экземпляры будут отличаться по высоте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 140 человек

За последние сутки от инфекции скончались еще четыре человека (подробнее)