В Ставрополе горожан просят не паниковать во время учений спасателей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 22 и 23 сентября будут проводиться командно-штабные учения. Практическая, самая насыщенная часть учения, с привлечением специальной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов пройдет 23 сентября.

Все это состоится на территории нефтебазы ООО «Фирма «Промхим» на ул. Коломийцева Ставрополя.

Сами учения пройдут в два этапа.

Первый – приведение органов управления и сил краевой подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на возможные ЧС и, второй – отработка практических мероприятий по ликвидации последствий ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

Администрация Ставрополя обращается к горожанам с просьбой соблюдать спокойствие и не допускать паники.

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