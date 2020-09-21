В Ставрополе горожан просят не паниковать во время учений спасателей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
В Ставрополе 22 и 23 сентября будут проводиться командно-штабные учения. Практическая, самая насыщенная часть учения, с привлечением специальной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов пройдет 23 сентября.
Все это состоится на территории нефтебазы ООО «Фирма «Промхим» на ул. Коломийцева Ставрополя.
Сами учения пройдут в два этапа.
Первый – приведение органов управления и сил краевой подсистемы РСЧС в готовность к реагированию на возможные ЧС и, второй – отработка практических мероприятий по ликвидации последствий ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.
Администрация Ставрополя обращается к горожанам с просьбой соблюдать спокойствие и не допускать паники.
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