В Ставрополе директор фирмы скрыл более 17 млн налогов

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 17 миллионов 700 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставрополе следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по краю.

По данным ведомства, с января 2017 по декабрь 2019 года мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 17 миллионов 700 тысяч рублей.

Для своевременного расследования по делу, а также отыскания и изъятия первичной бухгалтерской документации ООО «Вертикаль-СК», документов финансово-хозяйственной деятельности в помещении общества следователь провел обыск и выемку.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бывший первый заместитель главы администрации Ессентуков Сергей Хуртаев обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным следствия, мужчина, контролируя реализацию краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах» подписал документы о переселении шести человек из ветхого жилья в Ессентуках в станицу Ессентукскую.

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