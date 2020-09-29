В Ставрополе назвали лучшие школьные дворы

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в рамках ежегодного конкурса определили лучшие дворы школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Конкурс «Школьный двор» провели во время летних каникул.

В нем по словам организаторов, поучаствовали около 20 учреждений. Члены жюри оценивали дворы сразу по нескольким критериям.

Учитывались санитарное и эстетическое состояние территории, в том числе зон для игр. Интересовал ландшафтный дизайн и озеленение дворов.

Победители: лицей № 35 и школа № 39.

Оба учреждения известны не только эстетикой зданий и дворов, но и различными наградами и достижениями в творческих и интеллектуальных конкурсах.

Победителей чествовали в администрации Ставрополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Настоящая дюймовочка»: как живет самая маленькая девочка Ставрополья

Маме первоклассницы приходилось полгода «охранять» дочь, сидя в школьном коридоре (подробнее)

В Ставрополе рассказали, откроются ли в октябре кинотеатры в крае

Владельцы кинотеатров региона обратились в прокуратуру из-за продолжающихся в отношении них запретов (подробнее)